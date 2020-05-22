Çek mafyasına darbe! ”Mutlaka kontrol ettirin”

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, bir suç şebekesinin sahte çek ürettiği bilgisi üzerine başlatıldı.

Jandarma 1 ay süren takibin ardından, Fatih, Tuzla ve Ataşehir’de kiraladıkları adreslerde sahte çek üreterek piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi.

Matbaaya dönüştürülen adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 500 adet sahte çek ile 9 bin 500 çalıntı çek ele geçirildi. Sahte çeklerin basılmasında kullanılan malzemelere de el konuldu.

10 YILDIR ARANIYORDU

4 kişi gözaltına alındığı operasyonda E.Ş.’nin 5 ayrı suçtan 10 yıldır arandığı öğrenildi. İşlemleri tamamlananlar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

JANDARMA UYARDI

Vatandaşların bu tarz dolandırıcılık olaylarına maruz kalamaması için uyarılarda bulunan jandarma, çeki alan vatandaşın ait olduğu banka ile irtibata geçerek orijinal olup olmadığını kontrol ettirmelerini, çeklerin üzerinde bulunan QR (Quick Response) kodlarını cep telefonlarına yüklenen bazı programlardan kontrol etmelerini tavsiye etti.