Çekilen aracını izinsiz çıkarmaya çalıştı

Bursa’da öğretmen olduğu öğrenilen bir kişi aracını yanlış yere park etti. Otomobili, trafik polislerince otoparka çekilen sürücü, polislerin gözü önünde önce otomobili kaçırmak istedi, başarılı olamayınca da polislere hakaret ve küfürler savurdu.

“DEVLETİN POLİSİNE HAKARET EDEMEZSİN”

Hareketli anların yaşandığı olayda güçlükle sakinleştiren sürücüye polisler, “Devletin polisine hakaret ve küfür edemezsiniz. Sizden şikayetçi olacağız. Biz görevimizi yapıyoruz. Hakaret edemezsiniz” dedi. Sürücü de polislerden şikayetçi olacağını söyledi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.