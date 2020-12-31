Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çekilen aracını izinsiz çıkarmaya çalıştı

Bursa'da öğretmen olduğu öğrenilen bir kişi, trafik polisi tarafından çekilen aracını otoparktan izinsiz çıkarmaya çalıştı. Sürücü, kendisini engellemeye çalışan polislere de hakaret edip, küfürler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 09:40, 31/12/2020
Haberler Gündem

Bursa’da öğretmen olduğu öğrenilen bir kişi aracını yanlış yere park etti. Otomobili, trafik polislerince otoparka çekilen sürücü, polislerin gözü önünde önce otomobili kaçırmak istedi, başarılı olamayınca da polislere hakaret ve küfürler savurdu.

“DEVLETİN POLİSİNE HAKARET EDEMEZSİN”

Hareketli anların yaşandığı olayda güçlükle sakinleştiren sürücüye polisler, “Devletin polisine hakaret ve küfür edemezsiniz. Sizden şikayetçi olacağız. Biz görevimizi yapıyoruz. Hakaret edemezsiniz” dedi. Sürücü de polislerden şikayetçi olacağını söyledi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İlginizi ÇekebilirDükkana giren otomobil alev topuna döndüDükkana giren otomobil alev topuna döndü
Bahçelievler Bursa cep telefonu istanbul otomobil trafik