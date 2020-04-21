Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti!

Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı beldesi Kaya Mahallesi corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Nisan günü saat 18.00 itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.
A.S. isimli kişi yüksek ateş şikayetiyle Çelikhan Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastanın corona virüsü testi pozitif çıkınca aile fertlerine de test yapıldı.
Aynı aileden 3 kişinin daha corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina altına alındı.
Hastanede tedavisi süren kişilerden engelli olduğu öğrenilen Feride S. (49) hayatını kaybetti.
Aynı aileden 1'i yoğun bakımda olmak üzere 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İHA