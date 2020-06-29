Cem Uzan, Genç Parti Kongresi’ne katılacak

Genç Parti’nin 5. Olağan Kongresi, 2 Temmuz Perşembe günü Ankara'da toplanıyor. Yenimahalle semtindeki 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapılacak kongrede divanın oluşturulmasının ardından, faaliyet ve hesap raporu görüşülecek.

YÜZDE 7.25 OY ALDI

Kongreye, 2010 yılından beri Fransa'da yaşayan Cem Uzan da telekonferansla katılarak bir konuşma yapacak. Kongrede Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu seçimleri de yapılacak.

26 Kasım 1992'de Cem Uzan ve arkadaşları tarafından kurulan Genç Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde baraj altında kalmasına rağmen, yüzde 7.25 oy alarak önemli bir başarı elde etmişti.

10 YILDIR FRANSA’DA

Genç Parti 2007 genel seçimlerinde ise yüzde 3.03 oy alabilmişti. Hakkında çeşitli davalar bulunan Cem Uzan, 2010 yılında Fransa’ya gitmiş ve bu ülkeden siyasi sığınma hakkı almıştı. Genç Parti daha sonraki seçimlere katılmamıştı.