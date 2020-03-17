Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona önlemlerini hiçe saydılar! Cemaat liderinin cenazesinde izdiham

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında izdiham yaşandı. Corona virüsü salgınına rağmen törene katılan binlerce kişi yana yana saf tutup cenaze namazı kıldı.

15:48 -
Haberler Gündem
Corona önlemlerini hiçe saydılar! Cemaat liderinin cenazesinde izdiham

Önceki gece İstanbul’da hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camii’nde tören düzenlendi.

(FOTO: DHA)

. Törene aralarında AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de bulunduğu binlerce isim katıldı.

(FOTO: DHA)

Az sayıda vatandaşın maske taktığı görülürken, cenaze namazı saf tutularak kılındı.

(FOTO: DHA)

Cenaze namazı öncesi katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. (DHA)

Ahmet Hamdi Çamlı AKP cemaat Corona istanbul
Son güncelleme: 15:59 17.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more