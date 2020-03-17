Corona önlemlerini hiçe saydılar! Cemaat liderinin cenazesinde izdiham

Önceki gece İstanbul’da hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camii’nde tören düzenlendi.
. Törene aralarında AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de bulunduğu binlerce isim katıldı.
Az sayıda vatandaşın maske taktığı görülürken, cenaze namazı saf tutularak kılındı.
Cenaze namazı öncesi katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. (DHA)