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Cemal Can kimdir? Survivor’ın en çok konuşulan ismi Cemal Can kaç yaşında, nereli?

Cemal Can Canseven son günlerde sosyal medyanın sevilen isimlerden. Onu kameralarla tanıştıran ise ünlü Youtuber Danla Bilic. Makyaj videoları çeken Danla, çektiği seyahat vlogları ile de çokca takip edilen biri. Cemal Can da bu vlogların bir çoğunda var. Doğal halleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cemal Can, kendi Youtube kanalını da açtı. Eglenceli kişiliği ile tanınan Cemal Can şimdilerde Survivor'da dayanıklılığını gösterecek. İşte Cemal Can'ın hayatına dair merak edilenler; Cemal Can kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapıyor?

13:41 -
Haberler Gündem
Cemal Can kimdir? Survivor’ın en çok konuşulan ismi Cemal Can kaç yaşında, nereli?

2020 Survivor gönüllüler takımında yarışan isimlerden olan Cemal Can Canseven’in hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan isim internet dünyasında fazlasıyla tanınıyor. Peki Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?


CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük, “küçük annem” dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi.

Cemal Can ile Danla Bilic’in üniversiteden arkadaş oldukları biliniyor.

İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Cemal Can daha Survivor’ın ilk haftasında bu fotoğrafı ile (Sağda) gündem oldu. Fotoğraf “hayaller ve hayatlar” başlığı ile birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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Son güncelleme: 14:10 21.02.2020
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