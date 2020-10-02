Cemal Kaşıkçı kimdir, nereli?

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Kaşıkçı’nın hayat hikayesi şu şekilde…

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Kaşıkçı, 1958 yılında Medine’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan’da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982’de Indiana State Üniversitesi’nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina’nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı.