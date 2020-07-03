Cemal Kaşıkçı nişanlısı tüm konsolosluk çalışanlarından şikayetçi

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da tanık olarak dinlendi. BM Kaşıkçı Raportörü Agnes Callamard da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

KAŞIKÇI’YLA NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

Duruşmada şikayetçi olarak dinlenen Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı ile 2018 yılında bir konferans nedeniyle tanıştıklarını söyledi. Cemal Kaşıkçı'nın yeniden Türkiye'ye geldiğinde de görüştüklerini belirten Hatice Cengiz, duygusal anlamda etkilendiklerini, telefon ve mesajlarla görüşmelerinin devam ettiğini anlattı.

Cemal Kaşıkçı'nın kendisiyle evlenmek istediğini ifade eden Cengiz, “İki kez babamla görüştüler. Ev aldık. Cemal ile fiili olarak evli gibi davranmaya başladım. Evlenmek için hazırlıklar başladıktan, ev alındıktan sonra bana ‘Biz seninle nasıl evleneceğiz' dedi. Onun fikriydi” dedi.

NİŞANLISI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Hatice Cengiz olay gününü de şu sözlerle anlattı:

* Konsolosluktan biri aradı. Cemal'i çağırdı. İkimizde heyecanlı ve mutluyduk. Kamera görüntülerinde de ne kadar mutlu olduğu endişesiz olduğu görülüyor. Ondan sonra görmedim. Meğer bir daha görüşmeyecekmişiz.

* Bir şey yapacaklarını düşünmedim. İçeri girmek istesem almazlardı. Konsolosluk kapanınca endişe yaşamaya başladım.

* Kapıda bekleyen Türk polisine gittim. ‘Cemal içeri girdi. Çıkmadı’ dedim. Telefonla konsolosluğu aradım. Konuştuğum kişi Cemal'in çıktığını söyledi.

* Daha sonra o kişi bulunduğum yere geldi. Endişe edici bir yüz ifadesi vardı. ‘Odaları kontrol ettim, yok' dedi.

Yasin Aktay'ı aradığını söyleyen Hatice Cengiz, mahkeme başkanının Cemal Kaşıkçı bir şey olursa Yasin Aktay'ı ara dedi mi? Sorusuna “Hayır böyle bir şey demedi. Anlattığım gibi oldu. Arkadaşlarımı aradım” diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü haberlerden öğrendiğini belirten Hatice Cengiz, “Çok büyük bir ihanet ve kandırmaca ile çağrıldı. Konsolosluktaki tüm insanlardan şikayetçiyim” dedi.

“MİT MÜSTEŞARI ‘KEŞKE GİTMESEYMİŞ' DEDİ”

Tanık olarak dinlenen Yasin Aktay da Cemal Kaşıkçı ile yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Cemal Kaşıkçı, ABD'ye gittikten sonra Washington Post'ta Suudi Arabistan yönetimini eleştiren yazılar yazdı. Bunlar rahatsızlık yarattı.

* Türk vatandaşı olmanın yollarını arıyordu. Olay günü ben AK Parti Genel Merkezindeki ofisimde yazı yazıyordum. Telefonum çaldı. Hatice hanım telaşlı bir şekilde ‘5 saattir konsolosluktan çıkmadı' dedi.

O sırada ‘ne yapabilirim ki' diye düşündüm. Cemal Kaşıkçı muhalif olduğu için konsoloslukta sorun çıkabilir diye düşündüm. ‘Başıma bir şey gelirse Yasin Aktay'ı ara' dediğini söyleyince bir emanet gibi hissettim.

* Ben ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra bir ortak arkadaşımı aradım. Olayı anlattım ve o da telaşlanınca ben de telaşlandım. Başka arkadaşları da onu uyarmış ‘gitme' diye.

* Arkadaşları ‘ikinci görüşmeye gitme' diye de uyarmış ama o olumlu havaya güvenmiş. ‘Kaçırabilirler, hapsedebilirler' dedi arkadaşım.

* O sırada Cumhurbaşkanlığının özel kalemine bir not bıraktım. O esnada MİT Müsteşarını arayıp durumdan haberdar ettim. O da ‘Keşke gitmeseymiş' dedi.

Tanık ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.