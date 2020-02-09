Cemevine ibadethane statüsü teklifine AKP ve MHP’den destek

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyeleri, Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini yönelik teklif sundu. Cemevlerinin ibadethane statüsünde tanınmasının gündeme alınmasına yönelik verilen teklif, belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

TEKLİF, İMAR KOMİSYONUNA SEVK EDİLDİ

Yapılan oylama da CHP’li Meclis üyelerinin önerisi, AKP ve MHP grubunun da desteğiyle, oy birliğiyle görüşülmek üzere imar komisyonunu sevk edildi.

“ERZİNCAN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI”

CHPli meclis üyeleri adına söz alan grup başkanvekili Mehmet Demir, “Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe ve huzur içerisinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin almış olduğu karar uyarınca Cem Evlerimizin, camilerimiz gibi yasal statüye kavuşturulması, kardeşlik ve barış şehri olan Erzincanımızın da bu konuda Türkiye’ye örnek olması gerek” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde Erzincan Belediyesine, AKP 14, MHP 11, CHP ise 6 meclis üyesi göndermeyi başarmıştı.

İZMİR’DE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumunda dikkat çeken bir karar daha almıştı. Meclis, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen teklif, oy çokluğu ile kabul etmiş, önergeye, MHP’li bir üye kabul yönünde oy kullanırken AKP ve MHP’li diğer üyeler ise, ret oyu kullanmıştı.

İSTANBUL’DA AKP VE MHP’Lİ ÜYELER TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİ

İBB Meclisi’nde ise CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’daki cemevlerinin “ibadethane” olarak tanınması için sunduğu teklif, çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP grubunun oylarıyla reddedilmişti.