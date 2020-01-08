Cemil Candaş cinayeti davası istinaftan döndü

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016'da belediye binasındaki makamında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra Keten inşaat sahiplerinden Selahattin ve Rıza Keten kardeşlerin de arasında bulunduğu 10 kişiye dava açılmış, başkan yardımcısı Candaş’ın sahte işlem yapan Keten İnşaatın ruhsatlarını iptal etmesi üzerine öldürüldüğü belirtilmişti.

Ocak 2019’da yargılamayı bitiren mahkeme, Keten İnşaatın sahibi Rıza Keten ile müteahhit Mithat Yılmaz’ı, “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan on altışar yıl, cinayetin faili Şenol Şahin’e de, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Mahkeme, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve’nin de, “Kasten öldürmeye yardım” suçundan sekizer yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 5 sanık ise “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti.

İstinaf Mahkemesi, bir sanık avukatının duruşmada olmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle davanın usulden bozulmasına karar verdi. Dosya yeniden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Dün yapılan duruşmada sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı. Bozma ilamına karşı beyanı sorulan Candaş ailesinin avukatı, tüm sanıkların daha önceki beyanları doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı da, daha önce mahkemeye sunduğu mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanıklardan Rıza Keten’in avukatı, müvekkilinin 2 yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Ayrıca Rıza Keten, araştırılmasını istediği bazı hususların olduğunu belirterek kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Katil zanlısı Şenol Şahin de olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların bu taleplerinin davanın sonucuna katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti.

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Bir sanık avukatının askerde olduğu iddiasıyla duruşmaya katılamamasından dolayı yeniden hüküm kuramayan mahkeme duruşmayı erteledi.