Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı hangi şirketlerin sahibi?

Elazığ’da yaşanan deprem faciasına gönderdiği yardımla gündem olan Cemil Kazancı’nın hayatı merak ediliyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın hayat hikayesi haberimizde…

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmakta olan Kazancı, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji CEO’su olarak görev yapmaktadır.