Cemil Taşçıoğlu kimdir? Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu’nun hayatı…

Cemil Taşçıoğlu’nun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavisinin başladığını paylaşmıştı. İşte başarılı profesörün hayatı…

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu'nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yaşı ile ilgili bilgi internette yer almıyor.

Cemil Taşçıoğlu’nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.