Cemile hemşireyi sevindiren haber

Ordu’da eşiyle boşanma davası devam eden sağlık çalışanı Cemile Deniz’in 5.5 yaşındaki oğlunun velayetini dava aşaması sırasında geçici olarak kendisine verildi.

Ancak bir süre sonra baba Mehmet Atakan Deniz, bu karara itiraz ederek, annenin sağlık çalışanı olduğunu ve corona virüs bulaşma açısından çok riskli olduğunu belirterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Mahkemede dilekçe doğrultunda ara karar vererek, “Corona virüs hastalığının yüksek bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak bu aşamada çocuğun geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatiyle, çocuğun geçici velayetinin tedbiren ve takdiren anneden alınarak baba üzerine bırakılmasına” denilerek velayeti geçici olarak Mehmet Atakan Deniz’e verdi.

Bu karara ülke genelinde sağlık sendikaları ve kadın dernekleri sert tepki gösterdi.

VELAYET TEKRAR ANNEYE VERİLDİ

Hemşire Cemile Deniz'in itiraz üzerine Ordu 2'nci Aile Mahkemesi kararını verdi. Karar üzerine, çocuğun velayeti babadan alınıp, anne Deniz'e verildi.

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