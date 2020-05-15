Cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide corona çıktı

Gaziantep Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde çalışan 3 personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Personelin tedaviye alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir.
*Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. DHA