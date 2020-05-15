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Cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide corona çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan  cenaze hizmetleri görevlisi 3 kişi, corona virüsü nedeniyle tedaviye alındı.

19:48 -
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Cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide corona çıktı

Gaziantep Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde çalışan 3 personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Personelin tedaviye alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir.

*Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. DHA

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Burdur Corona Gaziantep Haber
Son güncelleme: 19:49 15.05.2020
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