Cenazeleri aynı tabut içinde ailelerine teslim edildi

Adıyaman’dan Sivas’a gelerek tarım işçisi olarak çalışan iki aile, dün akşam saatlerinde tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan’ın yanlarında olmadığını fark etti.

SULAMA KANALINDA BULDULAR

Yaklaşık yarım saat süren aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalının içinde bulundu. Aile bireyleri tarafından sulama kanalında çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerince ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYNI TABUTA KONULDULAR

Cenazeler Yıldızeli Devlet Hastanesi’nden otopsi yapılmak üzere sabah saatlerinde Sivas kent merkezine sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi.

Devran ve Ramazan Konaç’ın cenazeleri ailelerinin isteğiyle aynı tabuta konularak defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman’a götürüldü. Çocukların amcası İsmail Konaç, “Biz Adıyaman’daydık. Çocuklar kanal kenarında oynarken suya düşmüşler. Kurtaramamışlar” dedi. (DHA)