Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları sinir krizi geçirdi

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde, Güneş ve Yıldız aileleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden başlayan husumet dün çatışmaya döndü. Silahlı kavgada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti.

Sıracettin Yıldız'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Köseler Mahallesi’ne gönderildi. Ancak güvenlik gerekçesi nedeniyle cenaze Erzurum’a geri gönderildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Yıldız'ın cenazesi Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Kürtçe ağıtlarla defnedildi. Cenaze namazında şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan jandarma mezarlıkta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

5 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. bugün yakalanmıştı. (İHA)