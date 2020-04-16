Cenazeye katıldı aynı aileden 9 kişiye corona bulaştırdı

Samsun’un Atakum ilçesinde 20 Mart’ta vefat eden Refika Akyüz için Amasya’nın Taşova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılanlardan birinin corona virüsü testi pozitif çıkınca eşini kaybeden Kasım Akyüz ve oğlu Yusuf (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Burada yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan Kasım Akyüz ile Yusuf Akyüz, 8 Nisan’da taburcu oldu. Evine dönen baba ve oğlu 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekliyor.

Toplam 9 kişinin corona tedavisi gördüğü aileden 8 kişi taburcu edildi, bir kişinin ise tedavisi devam ediyor.

“HEP DOĞAL BESİNLERLE BESLENDİM”

96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım Akyüz hayatı boyunca hep doğal beslendiğini ifade ederek şunları söyledi:

* 65 yaşına kadar köyde yaşadım. Gençliğimizde hep tarla tapanda çalıştım, ot biçtim, tarla sürdüm. Hep taze ev yapımı yoğurt, süt, kaymak tüketirim. Doğal besinlerle beslenirdim.

* Buğday ektim, kendi ürettiğimiz undan ekmek yapıp yedik. Erken uyuyup, erken kalkarım. Dikkat ederim. Alkol, sigara hiçbir şey tüketmedim.

* Kahvehane alışkanlığım da hiç olmadı. Doktora çok nadir giderim. Bu yaşıma kadar hiç ameliyat bile olmadım. Kendime dikkat ederdim.

CENAZEYE KATILAN 9 KİŞİ DE CORONA ÇIKTI

Oğlu Yusuf Akyüz ise babasının hiçbir sıkıntısını kafasına takmadığını belirterek şöyle konuştu:

* Babam hiçbir şeyi kendine dert etmez. Bizlere de bunu öğretti. Mutlu olmaya çalışır, kendini üzmek istemez. Sosyal bir insandır, insanlarla sohbet etmeyi çok sever.

* Türkiye gündemini takip eder mutlaka her gün gazete alır ver okur. Bize her zaman ‘Yemenize dikkat edin, fazla yemek yemeyin ve zamanında yemeğinizi yiyin’ der. Biz de onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz.

* Babam 96 yaşında corona virüsünü yendi. Kas kaybı var, yürümekte zorlanıyor ama yaşı fazla olmasına rağmen virüsün etkilememesi bizi hem sevindirdi hem de şaşırttı.

* Babam başardı, ben bunu bağışıklık sisteminin güçlü olmasına bağlıyorum. Erken teşhis ve ilaçların verilmesinin etkili olduğuna inanıyorum.

* Bizim ailemizde 9 kişi corona virüsü pozitif çıkması nedeniyle hastanede yattı. 8’i hastaneden çıktı 1’nin tedavisi ise devam ediyor. Onun da durumu iyi. (DHA)