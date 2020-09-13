‘Cenazeyi kim defnedecek’ kavgası: 6 yaralı, 5 gözaltı

Olay, bugün öğle saatlerinde Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Önceki gün hayatını kaybeden Kamile Kutlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Kutlu’nun akrabaları arasında cenazeyi kimin defnedeceği konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti. Taraflar birbirine tekmeler ve yumrukların yanı sıra taş ve sopalarla saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açıldı. Biber gazıyla kavgaya müdahale eden polisler tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada altı kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden tabanca çıktığı, cenazenin polis gözetiminde defnedileceği öğrenildi. (İHA)