Cengiz İnşaat’ta işçilerin emek isyanı sürüyor: 14 saat çalıştırıyorlar!

Diyarbakır-Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işini üstlenen Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat’ın Mardin Mazıdağı’ndaki şantiyesinde çalışan işçilerin iddiaya göre corona virüsünden sonra 12 olan çalışma saatleri 14’e yükseltildi. Fazladan çalışan ve mesai alamayan işçilerin tazminatları ödenmeden işlerine son verildiği iddia edildi.

Bunun üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından işçilerin iş bırakma eylemi başlattığını duyurdu. 120 işçi ise, işe iadeleri ve şartların iyileşmesi talebi ile başlattıkları eylemi üçüncü günlerinde de sürdürüyor.

”14 SAAT ÇALIŞTIRIYORLAR”

Demiryolu işçileri olarak eylemlerini devam ettiğini ancak şu ana kadar olumlu bir gelişmenin yaşanmadığını belirten isminin açıklanmasını istemeyen demir yolu işçisi, şöyle konuştu:

* Corona virüsü salgını nedeniyle iş yerinde yatmak istemiyorduk sonrasında şirket yönetimi sadece 15 gün burada yatacağımızı söyleyince biz de kabul ettik ama bu zaman gittikçe uzadı.

* Sağlığımızın bozulmasından korktuğumuz için burada kalmak istemediğimizi belirttik ancak olumlu bir dönüş yapmadılar. Bununla beraber birçok işçiyi izne çıkartıp yerine yeni işçiler alıyorlardı.

* Corona virüsü salgınına rağmen çalışma saatlerimizi düşürmeleri gerekirken 12 saatten 14 saate çıkarttılar. Kaldı ki bugüne kadar hiçbir şekilde mesai ücreti de verilmedi. Çalışma saatinin 14 saate çıkarılmasını işçiler kabul etmedi şirket yöneticileri de kabul etmeyenlere çıkış verileceğini söyledi ve tazminatlar dahi verilmeden 120 işçinin çıkışı verildi.

* Biz de bu haksız işten çıkarmayı protesto etmek için eylem yapmaya başladık. Çalışmalar hemen hemen durmuş sadece beton bölümündeki arkadaşlar çalışıyor. İşten çıkarılan arkadaşlar ve iş yeri şefleriyle görüşüyoruz. Şu ana kadar lehimizde gelişen bir durum yok.