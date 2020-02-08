Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cep telefonu elinde bomba gibi patladı

Manisa’da arızalı olduğu için teknik servise getirilen cep telefonu, tamir etmek isteyen telefon bayiisi çalışanının elinde patladı. Elinde aniden alev alan telefonu yere atan teknik servis görevlisi büyük korku yaşadı.

İlker KILIÇASLAN
17:21 -
Haberler Gündem

Manisa'da müşteri tarafından bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis elemanı Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonu tamir etmeye hazırlanan Gülçimen, henüz hiçbir işlem yapmadan elindeki telefon patladı. Telefonun birden alev almasıyla korku yaşayan Gülçimen, telefonu yere fırlattı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cep telefonu elinde patlayan Yusuf Gülçimen – SÖZCÜ

TELEFON SAHİPLERİNİ UYARDI

Yaşadıklarından yola çıkarak kullanıcıları uyaran Gülçimen, telefon bataryalarının 2 yıl içinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Gülçimen, “Eğer telefon benim elimde patlamasaydı müşterinin elinde veya çantasında, cebinde patlama riski vardı. Bir telefon bataryasının ömrü normalde 2 senedir. 2 seneden sonra telefon bataryalarımızı değiştirirsek bu ve benzeri sorunlar yaşanmaz. Yaşanan olayda elimde yer yer yanıklar oluştu, su topladı.Onun harici herhangi bir yaralanma yaşamadım.” dedi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more