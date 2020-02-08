Cep telefonu elinde bomba gibi patladı

Manisa'da müşteri tarafından bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis elemanı Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonu tamir etmeye hazırlanan Gülçimen, henüz hiçbir işlem yapmadan elindeki telefon patladı. Telefonun birden alev almasıyla korku yaşayan Gülçimen, telefonu yere fırlattı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TELEFON SAHİPLERİNİ UYARDI

Yaşadıklarından yola çıkarak kullanıcıları uyaran Gülçimen, telefon bataryalarının 2 yıl içinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Gülçimen, “Eğer telefon benim elimde patlamasaydı müşterinin elinde veya çantasında, cebinde patlama riski vardı. Bir telefon bataryasının ömrü normalde 2 senedir. 2 seneden sonra telefon bataryalarımızı değiştirirsek bu ve benzeri sorunlar yaşanmaz. Yaşanan olayda elimde yer yer yanıklar oluştu, su topladı.Onun harici herhangi bir yaralanma yaşamadım.” dedi.