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Cep telefonunun bataryası bir anda patladı! İşte o anlar

Manisa'nın Soma ilçesinde tamir edilmek istenen cep telefonunun bataryası, bir anda patladı. Paniğe neden olan patlama anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

23:39 -
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Olay, Manisa’nın Soma ilçesi Hürriyet Bulvarı’nda bir teknik serviste yaşandı.

Tamir için servise getirilen bir cep telefonunun bataryasının patlaması, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Telefon tamirciliği yapan Yusuf Karataş, müşterisiyle konuşurken masanın hemen üstünde duran telefonun bataryası birden patladı.

Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşandı. Karataş cep telefonunu masadan yere atarak alevlerin büyümesini engelledi.

İş yeri sahibi Karataş, patlamaya cep telefonunun şişen bataryasının sebep olduğunu belirterek, vatandaşları telefonlarının şişen bataryaları konusunda uyardı. İHA

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