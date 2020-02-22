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Ceren Damar davasında isyan ettiren avukat için flaş karar

Ceren Damar davasının karar duruşmasında sanık avukatı Vahit Bıçak'ın sözleri büyük tepkilere neden olmuştu. Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma başlattı.

14:44 -
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Ceren Damar davasında isyan ettiren avukat için flaş karar

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava dün karara bağlanmıştı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan İsmail Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanık avukatı Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

Baro, Bıçak’ın başka bir duruşmada söyledikleri nedeniyle ayrıca 7 Ekim 2019’da da disiplin soruşturması başlatmıştı.

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Son güncelleme: 15:17 22.02.2020
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