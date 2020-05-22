17 yaşındaki Ceren’in katili her yerde aranıyor

Salihli ilçesinde önceki akşam 23:15 sıralarında meydana gelen olayda, Murat Y., beraberine arkadaşları Çağrı T. ile Ceren Kultaş'ı alıp, olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna geldi. Üç arkadaş, araçtan inip, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi.

Bu sırada istasyona gelen motosikletli ve maskeli bir kişi, pompalı tüfek ile Ceren Kultaş'a iki el ateş etti. Ardından da kaçtı. Saldırının ardından Murat Y. ve Çağrı T. de otomobile binerek, akaryakıt istasyonundan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce Murat Y.’yi ardından da Çağrı T.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, iki arkadaşın el swaplarını aldı.

ONLARCA KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Manisa Cinayet Büro Amirliği ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği akaryakıt istasyonu saldırganın kaçış güzergahındaki onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Salihli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden Ceren Kultaş'ı öldüren katil zanlısının hırsızlık suçundan sabıkalı Şükrü Ş.(30) , olduğunu belirledi. Polis ekipleri, saldırganın bulunabileceği çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ancak Şükrü Ş., bulunamadı. Polis ekipleri, Şükrü Ş.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor. (DHA)