Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri yemekhane eylemi başlattı

İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, dekanlık binası önünde eylem başlattı. Öğrenciler, yemekhaneyle alakalı taleplerini yönetime ısrarlı bir biçimde ilettiklerini ancak karşılık bulamadıklarını söyledi.

“PERSONELİN YEMEĞİ KALİTELİ, BİZİM DEĞİL”

Öğrenci yemekhanesinde plastik kaplarda verilen yemeklerin lezzetli, sağlıklı ve yeterli olmadığını öne süren öğrenciler, şu ifadeleri kullandı;

*Buna karşılık personel yemekhanesinde sıcak ve kaliteli yemek sağlanmaktadır. Yemekhaneyle alakalı taleplerimizi yönetime ısrarlı bir biçimde iletmemize rağmen karşılık bulmamıştır.

*Bu sebeple rahatsızlığımızı ve isteklerimizi daha somut bir şekilde ortaya koymak adına öğrenci yemekhanesini boykot edip, kendi yemekhanemizde kendi yemeklerimizle yemekhane önünde fiziksel mesafeye dikkat ederek eylem yapmaya karar vermiş bulunuyoruz.

*Bugün başladığımız eylemler, istediğimiz talepler gerçekleştirilinceye kadar bir hafta boyunca devam edecektir.

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Öğrenciler, taleplerini şu şekilde sıraladı:

*Öğrenci yemekhanesinde plastik kaplarda verilen yemeklerin kaldırılıp personel yemekhanesi ile aynı kalite ve içerikte sıcak yemek sağlanması.

*İntörn hekimlerin personel yemekhanesinde haftanın her günü öğle ve akşam yemeklerinden ücretsiz faydalanması.

*Servislerde çalışan veya staj yapan tüm öğrencilere serviste bulundukları sırada akşam ve öğle yemeğinin her koşulda sağlanması.

“BU SESE KULAK VERİN”

Bu anların görüntülerini Twitter hesabından paylaşan İstanbul Tabip Odası ise, “Bu sese kulak verin” dedi.