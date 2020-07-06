Ceset parçalarına ulaşılınca cinayeti itiraf etti

Denizli’de yaşayan tabelacı Levent Karaduman’ın 2013 yılında kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli teyze çocuğu Ali Osman S. gözaltına alındı. Şüphelinin babasına ait evin bahçesindeki su kuyusunda Karaduman’ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenin parçalarına ulaşıldı.

Ceset, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli bir balıkadam tarafından kuyudan çıkarıldı. Son ana kadar tüm suçlamaları reddeden kuzen Ali Osman S.’nin cesede ulaşılmasının ardından suçunu itiraf ettiği öğrenildi. (İHA)