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Çeşme’de korkutan yangın!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

19:09 -
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Çeşme’de korkutan yangın!

Çeşme şehir merkezindeki Karadağ’da, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yangın bir anda büyüdü. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülürken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekipler, 2 helikopter ve 3 arazözle havadan ve karadan müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan, Çeşme Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangının, evlere ve çamlık alanda bulunan Anadolu Lisesi’ne sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. İHA

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