Çete operasyonunda, darp görüntüleri çıktı

Operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri özellikle Bayrampaşa bölgesinde aktif olan bir suç örgütü belirledi. Yapılan çalışmalarda Ahmet S.'nin elebaşı olduğu çetenin “Yağma, Yağmaya Teşebbüs, Yağma Amaçlı Tehdit, Kasten Yaralama, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama” gibi suçlara karıştıkları anlaşıldı.

SİLAH, POLİS ROZETİ, TELSİZ

Yapılan çalışmalarda, çete elebaşıyla birlikte 23 şüpheli tespit eden polis, operasyon hazırlığı yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde düzenlenen baskında çok sayıda polis görev aldı. Baskında 23 şüpheli gözaltına alınırken 4 adet tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi. Polisin aramalarında şüphelilerin adreslerinde bir polis rozeti, basın tanıtım kartı, polis telsizi ve askeri kamuflaj bulunması dikkat çekti. Şüphelilerin bu malzemeleri “Yağma eylemlerinde kullanmak amaçlı tedarik ettikleri” belirtildi.

AVUKATI DARP ETTİLER

Çökertilen grubun yarış atı sahibi bir kişiyi de tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, şebekenin eylemleri arasında, ünlü bir suç örgütünün avukatlığını yapan bir kişiyi de darp edilmesi de bulunuyor. Şüphelilerin yarış atı bulunan bir iş adamını da tehdit ettikleri belirtiliyor. Olayın, yarış atı satışında yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

KAFEDEKİ DARP GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI

Gözaltına alınmalarının ardından emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin bir cafeye girdikleri ve içerideki kişileri darp ettikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Şebeke üyelerinden birinin bir kişiye peş peşe yumruk savurduğu görülürken, farklı bir görüntü de ise, şüphelilerinden birinin boş bir arazide uzun namlulu otomatik silahla seri atış yaptığı görülüyor.