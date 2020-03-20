Çeteye 4 ilde eş zamanlı operasyon

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli yağma suçu işleyen çeteye, İstanbul, Antalya, Muğla ve Denizli’de eş zamanlı baskın yaptı.

Bir süredir teknik ve fiziki takip yapılan çete üyelerinin tehdit, şantaj, korkutma, mala zarar verme gibi eylemler ile maddi menfaat sağlamaya çalıştığına yönelik yeterli delile ulaşan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çete üyelerinin ikametgah ve işyerlerini tek tek belirleyen ekipler düzenledikleri baskınlarla, Aydın'ın Didim ilçesinde 8, İstanbul'da 6, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 16 şahsı yakaladı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 750 tabanca fişeği, boş senetler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.