Çevre Bakanı Kurum’dan Elazığ’daki kiralara tepki!

Elazığ'daki depremin ardından evlerinde hasar olan vatandaşlar kiralık ev arayışına girdi. Ancak ev sahipleri kiraları iki katı oranında artırdı.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal Fırat Televizyonu canlı yayınında açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat artıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ'ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız” dedi.