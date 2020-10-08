Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre suçlarına göz yummuş

Sayıştay raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlanan projelerin çevreye zarar vermemesi için istenen ÇED raporunu önemsemediğini ortaya koydu. Sayıştay ayrıca, projelerinin doğaya verecekleri zararları bilen yatırımcıların yüksek cezalar ödememek için ÇED raporu alırken proje bedelini az gösterdiğini ve böylece ödeyeceği yüksek cezalardan kurtulduğunu tespit etti.

Sayıştay’ın raporunda yer alan diğer bulgular ise şöyle sıralandı; Bitişik ada ve parsel üzerindeki tek işletme, her ada parsel için ayrı ayrı başvuruda bulunarak ÇED sürecinden kurtuldu, ÇED muafiyet yazısı aldı. Çevre bakanlığı koruma alanı tespit komisyonlarında olması gerektiği halde çevre mühendisi, ziraat mühendisi, orman mühendisi görevlendirmedi. Sera Gazı izleme planlarını ve raporlarını Bakanlığa sunmayanlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. 2019 Yılı Sayıştay Denetim Kurulu Raporuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreye karşı işlenen suçlar ve çevreyi katletmek amacıyla hileye başvuranlara adeta gözünü kapattı.

ÇED'E AYKIRI İŞLEM YAPANLARA KIYAK

ÇED İçin başvuran firmalara verilecek cezalar proje bedelinin yüzde ikisi olarak hesaplandığı için birçok işletme proje bedellerini olması gerekenden düşük beyan ettiğini tespit eden Sayıştay denetçileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje bedellerinin kontrolüne ilişkin bir mekanizma işletmediğini de vurguladı. Söz konusu hareketle, ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan işletmelere ceza verilirken olması gerekenden daha az hesaplanarak şirketlerin adeta ödüllendirildiğini ortaya koydu. Bu sayede işletmeler düşük beyan ile başvuru bedellerini de az ödedi.

ÇEVREYİ KATLEDENLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Sayıştay denetçileri, ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası hazırlaması gereken bazı işletmeler, istenen belgeleri hazırlamamak için kapasitelerini olması gerekenden daha düşük gösterip ÇED sürecine dahil olmasına karşın “ÇED gerekli değildir” raporu aldığını belirtti. Özellikle madencilik, balıkçılık ya da güneş enerjisi alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin bu yönteme başvurduğu da raporda vurgulandı.

KORUNAN ALANLARIN TESPİTİNDE ÇEVRE MÜHENDİSİ GÖREVLENDİRİLMEDİ

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında, araştırma ekiplerinin orman mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, şehir plancısı, su ürünleri mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı, çevre mühendisi, harita kadastro mühendisi ve ilgili diğer meslek gruplarından oluşturulması gerekiyor. Ancak Sayıştay Denetçilerinin tüm bölgelerdeki çalışma ekipleri üzerinde yaptığı incelemede, hiçbir ekipte orman mühendisi, ziraat mühendisi ve çevre mühendisi meslek gruplarından araştırmacılara yer verilmediği tespit edildi.