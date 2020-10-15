Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel sonuçları açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları 2-7 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.

Tercih yapan adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını kontrol edebiliyor.

KPSS-2020/12 TERCİH SONUÇLARI

TERCİH İŞLEMLERİ SAYISAL VERİLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için, 40 lisans ve 10 ön lisans olmak üzere toplam 50 kişilik kadro açılmıştı.

10 kişilik kontenjana ön lisans mezunu toplam 460 kişi başvuruda bulundu ve 10 kişi sözleşmeli personel olarak atandı.

40 kişi olan lisans kontenjanına ise toplam 5 bin 873 kişi başvurdu ve 40 kişinin yerleştirilmesi yapıldı.