Çevreciler Belcekız Plajı’ndaki ‘düzenleme’ için ayaklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda yapılmak istenen platformlara karşı çıkan çevreciler, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi önünden Belcekız Plajı'na kadar yürüyerek plajda açıklama yaptı.

Açıklamada, yapılacak platformların başta kıyı kanunu olmak üzere hukuka, işleyişe, şehircilik ilke ve prensiplerine uygun olmadığı savunuldu. AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise “Çevreye zarar verilmiyor, düzenleme yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜDAHALE ETMELİDİR'”

Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde yapılan basın açıklaması yapan Volkan Yuluk, şu ifadeleri kullandı:

* Doğal Sit Alanı statüsündeki korunan alanlara ait tüm yetkileri bünyesinde barındıran Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, kuruluş amacı, görevleri, misyon ve vizyonuna uygun düşmeyecek bir politika izleyerek Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda mevzuatlara aykırı oluşan mevcut yapılaşmalara müdahale etmelidir.

Plaj üzerinde ilave yapılaşma projelerine de yine yürürlükteki mevzuatlara aykırı bir şekilde onay vererek yapılaşma baskısı yaratmıştır. Turizmimizin göz bebeği, tescilli durumdaki doğal sit alanı Ölüdeniz Belcekız Plajı içerisinde tamamlanmış ve proje halinde olan mevzuatlara aykırı yapılaşma baskısını durdurmamız, doğal mirasımızı korumamız ve denetimlerinin de sıkı bir disiplin içerisinde yapılması zorunlu hale gelmiştir.

“HUKUKA VE KIYI KANUNUNA AYKIRI”

Ölüdeniz imar planlarının 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanması nedeniyle Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şöyle denildi:

* 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmıyor. Yeni verilen izinlerdeki büfe alanları ve sabit pergoleler proje dışına çıkılarak yüzölçümleri büyütülerek kafeterya ve restoranlara dönüşeceği aşikardır.

Çevre kaygılarını, ekolojiyi ve toplum yararını sürekli göz ardı eden, aşırı ve mevzuatlara aykırı yapılaşmalar, özel kullanımlara yönelik hukuk dışı işgaller ve tahribatlar, yatırım alanı olarak kıyıları seçenler, kıyı düzenlemesi adı altında sahillerimize yapılan saldırılar artık son bulmalıdır.

“YASA DIŞI BİR ŞEY YAPILMIYOR”

Öte yandan AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, eylemle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

* Bence oradaki insanlar yanlış bilgilendiriliyor ve yanlış bir şekilde hareket etmeye sevk ediliyor. Orası sanki böyle birilerine peşkeş çekiliyormuş gibi bir algı var. Mevcut vaziyet planında bir değişiklikle önceki vaziyet planındaki hatalar düzeltildi.

* Bu vaziyet planına göre büfelerin oradaki teras alanlarının yerleri değiştiriliyor. Sayılarında herhangi bir azalma veya artma yok. Sanki mevcutlar dururken yerine yeni birilerine rant alanı çıkartma gibi anlatılıyor.

* Babadağ’dan paraşütle atlayan insanların bugünkü büfelerin üzerine düşme tehlikesi yaşandığı için yeni bir vaziyet planı yapıldı. Yeni büfeleri aynı kişiler işletecek.

* Yeni insanlara buradan bir şey verilmeyecek. Anladığım kadarıyla orada kendilerine rant isteyen bir takım gruplar bunun protesto etmek istiyorlar, kim bunlar açıkça çıksınlar söylesinler.

* Kusura bakmasınlar, kimseye de rant dağıtılmayacak. Yeni bir alan yok 6 tane yer 7 tane olmayacak. Fethiye Belediyesi buraya kendisine gelir kapısı olarak görebilir ama belediyenin kendisinin birçok gelir kapısı var, yani kendisine verilmeyen herhangi bir yer için eylem yapma hakkına sahip değil. Belediyenin birçok gelir sahası var, oradaki gelirleriyle kendi belediyesini yürütecek.