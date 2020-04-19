Cezadan önce ve cezadan sonra… Dede gitti arkadaş geldi

Megakent İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri sokakta denetim yaparken, denetimler sırasında ilginç anlar yaşanıyor. Maltepe ilçesi Gülsuyu mevkiinde seyir halindeki araçları durduran polis, sürücü ve araç içindekilerden gerekli belgeleri göstermelerini istedi.

DEDE BAHANESİ

Otomobili durdurulan 18 yaşındaki Ahmet Efe ise, ‘Nereye gidiyorsun?' sorusuna '75 yaşındaki dedeme yemek götürdüm' yanıtını verdi. Bunun üzerine polisler, ihtiyaç sahipleri için oluşturulan Vefa Destek Grubu’nu hatırlatarak, o gruptan bir telefonla yardım isteyebileceğini söyledi.

Cezai işlem uygulanan genç, sokağa çıkma kısıtlamasından ve Vefa Destek Grubu’nun hizmetlerinden haberi olmadığını savundu.

İTİRAF ETTİ

Genç, cezai işlem uygulandıktan sonra kendisini görüntüleyen muhabire ise gerçeği itiraf ederek, “Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum, polis abiler yakaladı. Yasak olduğunu bilmiyordum, uzun zamandır televizyon izlemiyordum” dedi.

Polis ekiplerinin denetimleri, kısıtlamanın son bulacağı saat 00.00'e kadar devam edecek. (DHA)