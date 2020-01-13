Cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda cezasını çeken Ş.B, önceki gece akşam saat: 20.07 sıralarında firar etti. Şahsın firar ettiğini fark eden Ceza İnfaz Koruma Memurları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada cezaevinden kaçan şahsı 2 saat sonra yakaladı.

Yakalanan S.B. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla cezaevine teslim edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “09.01.2020 günü saat 20:07 sıralarında görevlilerden firar eden şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmada Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen S.B. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda saat 22:45'de yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir” denildi. İHA