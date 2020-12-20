Cezaevi firarisi otostop çektiği otomobilde yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burak A. yönetimindeki 38 AEJ 226 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 142 promil alkollü olduğu belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan İsmail İ.’nin ise dört ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

35 yaşındaki İsmail İ.’nin otomobile otostop çekerek bindiği belirlendi. Gözaltına alınan İsmail İ.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Otomobil sürücüsü Burak A.’ya ise hem sigortasız hem de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle toplam 1460 TL para cezası kesilerek, ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. (DHA)