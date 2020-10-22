Cezaevi önünde kavga eden kadınlar gardiyanı vurdu

Çeltek Mahallesi’nde bulunan Karaman M Tipi Cezaevi önünde dün öğle saatlerinde, cezaevinde yatan yakınlarını ziyarete gelen Elmas N. ve Songül N, daha önce aralarında kız alma-verme meselesi yüzünden husumet bulunan Hasret U. ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Elmas N., yanında getirdiği tabancayı çıkarak ateşlemek istedi. Bu sırada cezaevi gardiyanlarından Hacı Ali S., kavgayı ayırıp almak istediği tabancanın ateş alması ile ayağından yaralandı.

KURUSIKIDAN BOZMA TABANCA

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralanan gardiyan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan 3 kadın ise kurusıkıdan bozma tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Gardiyanın ayağındaki mermi çekirdeği ameliyatla alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından kadınlar sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.