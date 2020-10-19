Cezaevinde gerçekleşen ölümle ilgili skandal iddia

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Kazım-Hasibe çiftinin 4 çocuğundan biri olan Serkan Tumay, 2013 yılında hırsızlık suçlundan 2 yıl hüküm giydi.

Manisa Cezaevinde bir süre yattıktan sonra disiplin suçları sebebiyle farklı şehirlerdeki cezaevlerine sevk edilen Tumay, son olarak 2015 yılında Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İddiaya göre telefonda ailesiyle görüşen Tumay, farklı zamanlarda infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini ifade ederken, ailesi de çocuklarının durumuyla ilgili Manisa Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

ÖLÜM BELGESİNDE ‘ADLİ ÖLÜM’ YAZIYOR

Son olarak yaklaşık 15 gün önce koğuşta kalan bir arkadaşıyla birlikte infaz koruma memurları tarafından darp edildiği ileri sürülen Tumay'ın vücudunun çeşitli noktalarında kırık ve morluklar oluştuğu ve hastaneye götürülmediği gerekçesiyle cezaevinde vefat ettiği iddia edildi.

18 Ekim tarihinde cezaevinde hayatını kaybeden Serkan Tumay'ın cenazesinin alınması için aileye haber verildi. Ailesi tarafından cenazesi alınarak Manisa'ya getirilen Serkan Tumay'ın otopsi sonucunun belli olmadığı ve ölüm belgesinde ölüm şeklinin ‘Adli Ölüm' olarak geçtiği öğrenildi.

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından cenazesi alınan Serkan Tumay için Manisa'da cenaze töreni düzenlendi. Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Tumay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Serkan Tumay'ın naaşı Kırtık Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla defnedildi.

TELEFONLA ARAYIP ‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’ DEMİŞ

Hayatını kaybeden Serkan Tumay'ın ağabeyi Hakan Tumay, kardeşinin infaz koruma memurlarınca darp edildiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia ederek Manisa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Tumay yaptığı açıklamada, kardeşi Serkan Tumay ile yaptıkları son telefon görüşmesinde kendisinin can güvenliğinin olmadığını ifade ettiğini belirterek, şunları söyledi:

*Kardeşim 2013 yılında denetimli serbestlikten faydalanırken 2 sene kesilmiş cezası geldi. Kendisi gidip teslim olarak cezasını yatmak istedi.

*2015 yılından beri Kırıkkale cezaevinde yatıyor. İçeride karıştığı cezalardan dolayı mahkumiyeti bu zamana kadar uzadı. Daha önce de 3-4 defa şikayette bulunmuştuk. Ailemi arayıp ‘Benim can güvenliğim yok, beni burada darp ettiler' diye söylüyordu.

“VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VE MORLUKLAR VAR”

*Yaklaşık 15 gün önce koğuşunda bulunan arkadaşıyla beraber, ceza infaz memurları tarafından darp ediliyor. Benim kardeşimin kolu kırılıyor, vücudunun belirli yerlerinde de çatlaklıklar oluşuyor. Hastaneye götürmüyorlar. O şekilde koğuşta tutuluyor.

*Telefonla görüşmesini de yasaklıyorlar. Koğuşta bulunan arkadaşı ailesiyle telefonda konuşurken durumu anlatıyor ve kardeşimin durumunun iyi olmadığını söylüyor. Ailesi de bizi arayarak bilgi verdi. Biz de direkt Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulunduk.

*18 Ekim sabah saatlerinde cezaevi idaresi annemi aradı ve gelip Serkan'ı almamızı istediler. Cenazemizin Ankara Adli Tıp'ta olduğunu söylediler. Oraya gittiğimizde bize verilen evrakta ölüm sebebi olarak sadece ‘Adli ölüm' yazıyor.

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZ KONUYU İNCELETSİN”

*Cenazemizi alıp Manisa'ya getirip yıkadığımızda vücudunun birçok noktasında darp izleri ve morluklar olduğunu gördük. Kardeşim ceza infaz kurumu memurlarının darp etmesi ve hastaneye götürülmemesi sebebiyle öldü. Bunu yapanlar cezasız kalmasın. Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden yardım ve konunun incelenmesini istiyoruz.

Cezaevinde vefat eden Serkan Tumay'ın amcası Nazım Tumay ise yeğeninin vücudunun her noktasında darp izleri olduğunu belirterek, daha önce de suç duyurusunda bulunduklarını ve olayın araştırılması için gereken yasal işlemlere başvuracaklarını dile getirdi.