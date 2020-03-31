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Cezaevinde isyan iddiası! Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Van M Tipi cezaevinde isyan çıktığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde isyan olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

21:26 -
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Cezaevinde isyan iddiası! Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*31 Mart 2020 tarihinde bir kısım haber siteleri ve sosyal medya paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ”İsyan” başlıklı ve Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan isyan sonucu ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlere yer almakta.

*Konuya ilişkin 31 Mart 2020 tarihinde Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından bizzat yerinde gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemede haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir isyan, yangın ya da ölü şeklinde bir durumun söz konusu olmadığı hususları, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur. İHA

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Son güncelleme: 21:31 31.03.2020
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