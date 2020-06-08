Cezaevinde yeri değiştirilen cinayet hükümlüsü dehşet saçtı!

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda cinayetten tutuklu bulunan Dursun Zehir, koğuşu değiştirildiği için infaz koruma memuru D. A. ile İ.A.´yı jiletle yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Göğsünden ve bacağından yaralanan 2 infaz ve koruma memuru, Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İnfaz koruma memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNESİ İLE BİR KORUMA POLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Bu arada 2 memuru yarayan Dursun Zehir´in, 6 yıl önce annesi Hanıme Aslan (43) ile koruma polisi Emrah Taşdemir´i İstanbul Adliyesi´nin kapısında öldürdüğü, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. DHA