Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cezaevinden corona virüsü izniyle çıktı, damda ölü bulundu

Antalya'da cezaevinden corona virüsü (Covid-19) nedeniyle izinli çıkan genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.

10:49 -
Haberler Gündem

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde bir süredir sokaktaki metruk binada kalan 24 yaşındaki Ahmet Karakoyun’un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakoyun’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ahmet Karakoyun’un corona virüsü nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. (İHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more