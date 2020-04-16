Cezaevinden tahliye edildi, sokakta kaldı

66 yaşındaki Ünal Kezer, İnfaz Kanunu üzerine, Bergama M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nden tahliye edildi. Kezer, memleketi Dikili'de otogara bırakıldı.

Otogardan, doğum yeri Kabakum Köyü'ne gitmek isteyen Kezer, 65 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile minibüse alınmadı. Bir taksi ile köyüne gelen Kezer ortada kaldı.

“BİRKAÇ GÜN İDARE ET”

Kimsesi olmayan Kezer, sığınacak bir barınak bulamadı. Maddi geliri de bulunmayan Kezer, köyde terk edilmiş ve çatısı olmayan metruk bir barakaya sığındı. Kezer, yağmurlu ve soğuk geceyi yere serdiği gazetelerin üzerinde geçirdi.

İki buçuk yıldır cezaevinde olduğunu Kezer şöyle konuştu:

* Bugün çıktım. Önce otogara bırakıldım. Buradan kaymakamlığa giderek kalacak yerim olmadığını söyledim. ‘Birkaç gün idare et' dediler.

* Ben de doğum yerim olan Kabakum Köyü'ne geldim. 66 yaşında olduğum için sokağa çıkmam yasak. Kalacak yerim yok. Param yok. Ben şimdi ne yapacağım? Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.