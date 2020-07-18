Cezaevine ayakkabı tabanında örgüt talimatı

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunma suçlarından cezaevinde olan kişilere belli dönemlerde gelen spor ayakkabıların ardından cezaevlerinde sergiledikleri davranışlar dikkat çekti.

AİLELERE FİNANSAL DESTEK

Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile araştırma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevlerindeki şahısların aile yakınları ile sık sık irtibatta oldukları ve ailelere finans desteği sağladıklarını tespit etti.

TEKNİK TAKİBE ALINDILAR

Şahısları teknik takibe alıp araştırmayı daha da derinleştiren ekipler, PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden gelen talimatların bu şahıslar tarafından ayakkabı tabanına gizlenerek cezaevindeki örgüt üyelerine ulaştırıldığını ortaya çıkardı. Talimatlarda ise örgüte eleman kazandırılması, cezaevinde nasıl davranmaları konusunda bilgilerin yer aldığını belirlendi.

6 İLDE OPERASYON YAPILDI

Bunun üzerine 10 Temmuz'da Adana merkezli Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Z.T., C.A., P.A.,S.U.,M.İ.,A.K.,M.A.,F.D.,A.K.,G.K.,A.İ.,E.T.,F.İ. ve U.M. isimli 14 şahıs gözaltına alındı.

A.K.'nin evinde yapılan aramada ise 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tüfek, Z.T. isimli kadının evinde de 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt mensuplarına talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pelür kağıtlara basımı yapılmış 33 adet doküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Gözaltına alınan 14 şüphelinin 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye çıkartılan 3'ü kadın 10 şüpheliden evinde silah çıkan A.K., cezaevine kargoları gönderen M.A. ve evinde bütün malzemeler bulunan Z.T. ev hapsi cezasına çarptırılırken 1 şüpheli sorgusunun ardından diğer 6 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Z.T. isimli kadının ise mahkemede hasta olduğunu belirterek, “Susma hakkımı kullanıyorum. Savunmamı daha sonra yazılı olarak yapacağım” dediği öğrenildi. (İHA)