Cezaevine operasyon: Biri doktor 12 kişi gözaltında

Sabah saatlerinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada Tarsus Açık Cezaevi’nde yatan hükümlülere usulsüz doktor raporu vererek hastaneye yatışını yaptıkları ve cezalarını hastanede geçirmelerini sağladıkları tespit edilen 16 şüpheliye yönelik “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından operasyon yapıldı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda, olayda elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL para, 1 adet seri numarası kazınmış tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet 7,65 mm fişek, 1 adet 30'lu Glock şarjörü ve 3 adet 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, şüpheli şahıslara ait dijital materyaller elde edildi.

Tarsus merkezli yapılan operasyonda Tarsus'ta 10 şüpheli, Adana'da 1 şüpheli, Ayfonkarahisar'da 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (İHA)