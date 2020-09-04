Cezaevlerinde ziyaretçilerden HES kodu istenecek!

Adalet Bakanlığı tarafından 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda salgınla mücadele kapsamında cezaevlerinde yeni önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.

Daha önce alınan önlemlere ek olarak ziyaretçilerden HES kodunu beyan edemeyenlerin cezaevlerine alınmamasını istedi.

RİSK TAŞIYANLAR CEZAEVLERİNE ALINMAYACAK

Bakanlık yazısında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda HES kodu uygulamasına geçildiğine dikkat çekildi. Buna göre cezaevlerine gelen ziyaretçilerden HES kodu istenecek.

HES bilgileri çerçevesinde risk taşıdığı belirlenen kişiler ceza infaz kurumlarına alınmayacak. HES kodu beyan edemeyen ziyaretçilere ise kurum personeli yardımcı olacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.