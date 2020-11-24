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Cezayir’de yakalanan firari FETÖ’cü, Ankara’ya getirildi

Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ortak girişimiyle Cezayir'de yakalanan firari FETÖ'cü N.N.K, özel uçakla Ankara'ya getirildi.

Güncellenme: 11:01, 24/11/2020
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Cezayir’de yakalanan firari FETÖ’cü, Ankara’ya getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nce ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ortak çalışması sonucunda Cezayir’de gözaltına alındı.

Örgütün Cezayir yapılanmasında yer alan ve bu ülkede örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu belirlenen N.N.K, EGM’ye ait özel uçakla Ankara’ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K’nin işlemleri devam ediyor. (DHA)

Ankara Cezayir Dışişleri Bakanlığı Emniyet FETÖ Terör
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