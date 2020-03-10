ÇGD Başkanı’na Erdoğan’a hakaret davası!

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şube Başkanı, Antalya Körfez Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin Korkmaz hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı.

14 Mayıs 2019’da açılan davanın ilk duruşması 20 Kasım 2019’da yapıldı.

İkinci duruşması 11 Mart Çarşamba günü saat 11.30’da Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

“15 TEMMUZ TİYATRODUR” PAYLAŞIMI

Davanın gerekçesinin Engin Korkmaz’ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı olduğu belirtilirken, söz konusu paylaşımda Korkmaz’ın “15 Temmuz tiyatrodur” dediği öğrenildi.