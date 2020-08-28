CHP 30 Ağustos’ta İstanbul’u bayraklarla donatacak

CHP ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü İstanbul'da coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

CHP, İstanbul'un 39 ilçesinde hem parti örgütlerinin hem de yerel yönetimlerin gerçekleştireceği etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm İstanbullulara yaşatacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen kutlama programları kapsamında 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da onlarca ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz Türk bayrağı dağıtılacak.

CHP örgütleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı ilçe meydanlarında kutlama törenleri düzenleyecek; akşam ise birçok ilçede zafer yürüyüşleri, konvoyları ve fener alayları gerçekleştirecek. CHP'li belediyeler ise 30 Ağustos'ta gün boyu sürecek çeşitli etkinlerle kutlamalara katılacak.

“VATANDAŞIN YÜREĞİNDEN SÖKEMEZSİNİZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili alınan kısıtlama kararına tepki gösterirken, “30 Ağustos, birilerinin çoktan vazgeçtiği, terk ettiği anda Samsun'dan Anadolu'ya yayılan o büyük cesaretin ve kararlılığın zaferidir. Yasaklarla, kısıtlamalarla milli bayramlarımızı vatandaşın yüreğinden sökemeyeceğinizi İstanbul halkıyla birlikte coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos'ta bir kere daha göreceksiniz” dedi.

PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN KUTLAMALAR OLACAK

Kaftancıoğlu, İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul'da corona virüsü salgınının etkisini arttırdığını ve salgın koşullarına uygun kutlama programları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kaftancıoğlu, kutlama hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi:

* CHP İstanbul İl Örgütü olarak biz de pandemi koşullarına uygun kutlama hazırlıkları yapıyoruz.

* 29 Ağustos Cuma günü İstanbul’umuzun onlarca noktasında halkımıza binlerce Türk bayrağı hediye edeceğiz.

* Tüm İstanbulluları, herkesi 30 Ağustos sabahı saat 11.00'de de evlerinin, iş yerlerinin camlarından; trafikteki araçlarından Türk bayraklarını sallayarak selamlaşmaya, bayramımızı kutlamaya davet ediyoruz. 30 Ağustos günü bayraksız araç kalmasın, bayraklarımızla selamlaşalım.