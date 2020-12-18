CHP Bursa’da genç kıza ‘taciz’ iddiası

CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., iddiaya göre, WhatsApp üzerinden S.G.'ye saat 23.00'te ‘pişt' yazılı bir mesaj, ardından da üzgün ifadesi olan bir emoji gönderdi.

Bunun üzerine S.G., M.A.'ya ‘Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi' yazdı. M.A. ise ‘Bana abi deme' cevabını verdi. Genç kız bu kez ‘Neden abi demeyeyim ki?’ diye sordu. M.A. da ‘Senden hoşlanıyorum' karşılığını verdi.

Genç kız, M.A.'ya tepki gösterdi. M.A. ise S.G.'ye, ‘Ben içimden gelen duygularla yazıyorum. Benim için kolay mı? Kendime kaç kere sordum’ diye mesaj gönderdi.

Genç kız, M.A.'nın kendisine attığı mesajları annesine gösterdi. Durumu CHP'li yetkililere bildirdiği belirtilen genç kızın ailesi, gerekenin yapılması için beklemeye başladı.

AKP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AKP Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, taciz iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

CHP'li yetkilileri konuyla ilgili gerekeni yapmaları konusunda göreve çağıran Salman, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Salman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Son dönemde CHP il ve ilçe teşkilatlarından gelen cinsel taciz iddiaları ve bu konuda CHP yönetiminin konuya ilgisizliğini büyük bir üzüntü ile takip etmekteyiz.

* Bursa'mızda yaşandığı iddia edilen büyük bir utanç ve üzüntüyle basından izlediğimiz iddialar ise ivedilikle açıklığa kavuşturulması gereken bir kamu sorununa dönüşmüştür.

* CHP Osmangazi İlçe Başkanı tarafından henüz 17 yaşında, yasalarımızca reşit olmadığı için ‘çocuk' olarak sayılan bir kız çocuğuna atıldığı iddia edilen taciz mesajları cinsel taciz suçlamasından da öte pedofili olarak ele alınmalıdır.

* İvedilikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden bu konuyla ilgili acil bir eylem beklediğimizi, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. (DHA)