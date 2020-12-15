CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Kadınlar yaşam hakkı için mücadele veriyor

CHP Kadın Kolları, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti engellemek için “YaşamHak” adlı bir projeyi devreye soktu. Genel Başkan Aylin Nazlıaka ile 81 ildeki CHP Kadın Kolları, şiddet gören kadınların yardımına koşuyor. Aylin Nazlıaka projenin detaylarını anlattı:

KIRIM VAR: Ülkemizde bir cins kırım yaşanıyor; kadınlar sırf kadın oldukları için şiddet görüp hayatını kaybediyor. Son 18 yılda, kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda o kadar geriledik ki kadınlar en temel hakları olan yaşam hakkını kaybetmeme mücadelesi verir hale geldi. Örgütlü gücümüzü kadın dernekleriyle birleştirdik ve 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadele için bir proje başlattık. Kadınların yaşadıkları her bir şiddet vakası, yol haritamızı oluşturdu.

YAŞAMHAK PROJESİ: Yaşama hakkı; dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez olan en temel insan hakkıdır. Maalesef bu hak, ülkemizde kadınların elinden alınıyor. Biz de bu yüzden “Yaşam Bir Haktır” dedik ve umut dolu “YaşamHak” adını ürettik. “YaşamHak” şiddetin son bulma adresi olacak. Bu projeyle tüm şiddet gören kadınlara destek oluyoruz.

KORKUYORLAR: Türkiye'de şiddete uğrayan birçok kadın; baskı, korku ve güvensizlik nedeniyle gördüğü şiddeti dile getiremiyor. Bu şiddet kendini değersiz hissetmesine, yalnızlaşmasına sebep oluyor. “Yalnız Değilsin; Biz Varız” sloganı ile yola çıktık. Failler görecek ki hiçbir kadın, çocuk yalnızlığa ve çığ gibi büyüyen sessizliğin içine gömülmeyecek. Bazı devlet görevlileri şiddete duyarsız yaklaşıyor, yasaların gücü yargı kararlarına yansımıyor. 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut, 4 saat önce karakola şikayette bulunmuştu. Kadınlar göz göre göre öldürülmesin, şiddet görmesin diye onlara haklarını anlatıyoruz.

ŞİDDET HARİTASI: Barolar ile yaptığımız iş birliği ve avukatlarımız sayesinde şiddet gören kadınlara hukuki destek veriyoruz. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği aracılığı ile mağdurlara ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, adliyelerde yanında oluyoruz. Barınma ihtiyacı olan kadınların sığınma evine yerleşmelerini sağlıyoruz. Bu projeyle Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracağız. Nerede erken yaşta zorla evlilikler daha fazla, nerede psikolojik şiddet daha yaygın; görüyoruz. Eşit, demokratik, laik ve güven dolu bir gelecek içinde yaşamak istiyorsak, haklarımıza sahip çıkmalıyız. Haklarımızın kimsenin iki dudağı arasına sıkıştırmasına izin vermemeliyiz.

HAYAT KURTARAN TELEFON NUMARASI

81 İL ÖRGÜTÜ: CHP'nin 81 ildeki tüm kadın örgütleri bu projenin bir parçası. Amacımız sadece şiddet gören kadınların yaşam hakkını savunmak değil; aynı zamanda bu yaşama yön vermek, değiştirmek. Bu değişim, birlikte kuracağımız eşit ve aydınlık yarınların da habercisi olacak.

BU TELEFONU ARAYIN: 7/24 çalışan bir çağrı merkezi kurduk. Kadınların sesi olacağız. 444 82 85 numaralı hatta gelen çağrılar ve yasamhak.com adresine atılan mesajlar, daha bir hafta geçmesine rağmen tahminlerimizin de üzerinde oldu. Bize iletilen her bir vaka ile tek tek ilgileniyoruz.