CHP, Konya İl Başkanı hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlattı

CHP Genel Merkezi, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında taciz iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. Bektaş tarafından tacize uğradığını iddia eden B.İ'nin genel merkeze gönderdiği şikayet mektubunda şu ifadelere yer verdi:

*Ramazan ayının son günlerinde telefonumu arayan CHP İl Başkanı Barış Bektaş babam tarafından yardım çeki başvuru yapıldığını buna istianeden aradığını kendi hukuk bürosuna gelmem halinde yardım çekiyle birlikte burs konusunda da yardımcı olabileceğini söyledi.

*Ertesi gün arkadaşım C.T ile birlikte kendi hukuk bürosuna gittik. Bürosunda kapıyı kapattırarak bana fotoğrafımdan daha güzel olduğumu akşamları nerelere takılıp, takılmadığımız, sıkılıp sıkılmadığımızı alkol alıp almadığımızı kendisinin gençliğimde çok hızlı yaşadığını şu anda çok başarılı bir avukat olduğunu sıklıkla dile getirmiş, erkek arkadaşımın olup olmadığını sormuştur.

*Bu tür konuşmalar beni oldukça rahatsız etmiş, bizim gidiş nedenimiz olan burs konusuna hiç değinmemiştir. Benim bu konuşmalardan rahatsız olup kalkmam üzerine saçlarımı okşayarak yine beklediğini söylemiştir.

*Uzun yıllardır parti üyesi olan babama bu durumu anlatınca babam birkaç kişiyle birlikte sizleri de aramış ve mail atmıştır. Bu şahıs ertesi gün de beni aramıştır.

*Ben de korkumdan açmayınca başka bir numaradan arayıp ‘Arefe günü yardım çeki fazlalığı var. İhtiyacı olan var mı?' diye sormuş. Ben de yok diye söyleyip kapattım.

Barış Bektaş ise hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak, İ.E hakkında şikayetçi olacağını belirtti.